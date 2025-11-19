Bild: ВС России прорвали самую мощную линию обороны ВСУ и вошли в Северск

Оборона ВСУ в Северске рухнула под натиском ВС РФ.
Вооруженные силы РФ прорвали линию обороны ВСУ в Донбассе, взяв села Выемка, Ивано-Дарьевка, а также вошли в город Северск с юга. Об этом сообщает военный аналитик издания Bild Юлиан Репке.
«Российские штурмовые группы дошли до центра Северска. Армия России взяла под контроль 20% городской территории», — пишет аналитик в соцсети Х.
По информации telegram-канала «Военкоры Русской весны» оборона ВСУ в южной части Северска просела под натиском ВС РФ. Российские войска вошли в частный сектор города и закрепляются там. До центра Северска дошли отдельные штурмовые группы ВС РФ.
Северск — один из ключевых пунктов украинской обороны на севере ДНР. Его освобождение откроет дорогу на Красный Лиман.