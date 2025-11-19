CNN: в США увидели возможности для мирного соглашения по Украине

Администрация Трампа считает, что Кремль вновь продемонстрировал свою готовность к соглашению.
Администрация президента США Дональда Трампа ведет тайные переговоры с Россией о мирном соглашении по Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свой источник.
«Администрация Трампа втайне разрабатывает новый мирный план с Россией, чтобы положить конец конфликту с Украиной. Спецпредставитель президента Стив Виткофф, который был в центре переговоров администрации с Москвой, руководит этими усилиями», — сообщает CNN.
Отмечается, что переговоры активизировались в последнее время. Администрация Трампа считает, что Кремль вновь продемонстрировал готовность к соглашению.
Ранее официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Россия не получала от Соединенных Штатов Америки информации о «неких соглашениях» по Украине. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о подготовке рамочного соглашения.