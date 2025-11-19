CNN: в США увидели возможности для мирного соглашения по Украине

Ранее официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Россия не получала от Соединенных Штатов Америки информации о «неких соглашениях» по Украине. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о подготовке рамочного соглашения.