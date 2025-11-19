Еще один наезд на пешехода совершен в столице

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила мужчину на пешеходном переходе в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как рассказали в ведомстве инцидент произошел сегодня вечером. 66-летний водитель автомобиля Renault ехал по ул. Матусевича. По предварительной информации, при повторе направо на ул. Петра Глебки он не предоставил преимущество и совершил наезд на 58-летнего мужчину. Пешеход пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Мужчина был доставлен в медучреждение для обследования. -0-