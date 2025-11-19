Вспышка бешенства зафиксирована в московском Щукине, объявлен карантин

Ранее сообщалось о введении карантина по бешенству в Новосибирске — там меры затронули район вокруг дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, где заразилась лиса. Жителям без действующей прививки запретили выходить в зону радиусом один километр, а также вывозить питомцев и проводить массовые мероприятия.