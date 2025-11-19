В Москве ввели карантин из-за бешенства в районе Щукино

Неблагополучным пунктом признана территория, ограниченная улицами Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, а также руслами Соболевского ручья и реки Москвы до пересечения со Строгинским мостом. На период карантина запрещены мероприятия с животными, вывоз с территории восприимчивых животных (за исключением вывоза на убой на специализированные предприятия или вывоза вакцинированных против бешенства животных, если они были вакцинированы в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза).