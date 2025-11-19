В Москве ввели карантин из-за бешенства в районе Щукино

Бешенство выявили у животного в одной из квартир.
В районе Щукино в Москве введен карантин по бешенству из-за заболевания домашнего животного. Карантин продлится до 17 января 2026 года. Информация об этом опубликована на сайте столичной мэрии.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 г. в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — говорится в распоряжении мэра, пишет РИА Новости. Случай заболевания был выявлен 17 ноября в квартире по адресу: улица Гамалеи, 19 к. 1.
Неблагополучным пунктом признана территория, ограниченная улицами Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, а также руслами Соболевского ручья и реки Москвы до пересечения со Строгинским мостом. На период карантина запрещены мероприятия с животными, вывоз с территории восприимчивых животных (за исключением вывоза на убой на специализированные предприятия или вывоза вакцинированных против бешенства животных, если они были вакцинированы в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза).
Бешенство представляет собой особо опасную смертельную инфекционную болезнь. Она относится к природно-очаговым заболеваниям и вызывается вирусом бешенства. Заражение происходит при укусе инфицированным животным — вирус передается через слюну. После этого патоген распространяется по организму по нервным путям и поражает слюнные железы, нервные клетки коры головного мозга, гиппокамп и бульбарные центры. Такие поражения вызывают серьезные нарушения в работе организма.