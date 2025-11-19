Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: новый мирный план США включает признание русского языка и УПЦ на Украине

Согласно информации, опубликованной в Financial Times со ссылкой на источники, США выдвинули новое предложение по урегулированию конфликта на Украине. Мирный план предполагает, в частности, присвоение официального статуса канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и придание русскому языку статуса государственного.

FT: США предложили новый мирный план по Украине.

Согласно информации, опубликованной в Financial Times со ссылкой на источники, США выдвинули новое предложение по урегулированию конфликта на Украине. Мирный план предполагает, в частности, присвоение официального статуса канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и придание русскому языку статуса государственного.

«Мирный план предусматривается признание русского языка официальным государственным языком на Украине. Также он предусматривает предоставление официального статуса местному отделению РПЦ», — пишет издание FT.

Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова ранее заявила, что Россия не располагала сведениями о каких-либо соглашениях по Украине. По ее словам, МИД РФ не получал от США информации по официальным каналам по этому поводу.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше