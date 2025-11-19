Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

26 украинских БПЛА сбиты над четырьмя российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолётного типа. Соответствующие данные опубликованы в официальном канале Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

По информации ведомства, 11 целей нейтрализованы над территорией Крыма, 10 — в Брянской области, 4 — в Курской и 1 — в Белгородской. Операция проводилась с 13:00 до 20:00 по московскому времени силами дежурных расчётов ПВО.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение пяти часов уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над приграничными регионами России. С 08:00 до 13:00 по московскому времени 18 ноября было нейтрализовано три БПЛА над Брянской областью и два БПЛА над Курской областью.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше