FT: новый мирный план США по Украине связан с сокращением ВСУ в два раза

Сокращение в два раза Вооруженных сил Украины и отказ Киева от всего Донбасса — такой план мирного урегулирования украинского конфликта предлагают США. Он также подразумевает сокращение американской военной помощи Киеву. Об этом сообщают источники.

США заявили о сокращении помощи Украине и рядов ВСУ как способе мирного урегулирования конфликта.

«Проект плана потребует от Украины уступить оставшуюся часть восточного Донбасса и сократить численность вооруженных сил в два раза. Что важно, план США также призывает Украину отказаться от ключевых видов вооружения и будет включать сокращение военной помощи США», — пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Россия не получала от США информации о каких-либо соглашениях по Украине. По ее словам, Штаты никаких сведений по официальным каналам по этому поводу не направляли.

