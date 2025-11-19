FT: новый мирный план США по Украине связан с сокращением ВСУ в два раза

«Проект плана потребует от Украины уступить оставшуюся часть восточного Донбасса и сократить численность вооруженных сил в два раза. Что важно, план США также призывает Украину отказаться от ключевых видов вооружения и будет включать сокращение военной помощи США», — пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.