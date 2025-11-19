В Минске легковушка выехала на встречку и врезалась в грузовик

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легковушки выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел сегодня около 17.00. 45-летний водитель легковушки автомобиля Volkswagen, двигаясь по ул. Севастопольской, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком Renault.
Водитель автомобиля легковушки доставлен в медучреждение для обследования. Предварительно, на момент совершения ДТП он находился в состоянии опьянения. -0-