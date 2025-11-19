В Ульяновской области три человека погибли в ДТП

«В результате ДТП водитель и два пассажира (женщины 1966 и 1968 года рождения) Hyundai Creta скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, еще трое пассажиров Hyundai Creta доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального УМВД России.