В Ульяновской области три человека погибли в ДТП

САМАРА, 19 ноя — РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в грузовик в Николаевском районе Ульяновской области, в результате погибли три человека, еще трое госпитализированы, сообщило УМВД по региону.
По предварительным данным, инцидент произошел в 16.40 мск на 785-м километре федеральной дороги «М-5 Урал» в Николаевском районе. Мужчина за рулем Hyundai Creta не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Mercedes в составе полуприцепа Bonum.
«В результате ДТП водитель и два пассажира (женщины 1966 и 1968 года рождения) Hyundai Creta скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, еще трое пассажиров Hyundai Creta доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального УМВД России.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства аварии.