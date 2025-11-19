Пассажирские поезда пустили в объезд через пермскую станцию из-за ЧП на железной дороге

Все пассажирские поезда закрытого участка запущены в объезд.
Все пассажирские поезда, следующие через перегон Шамары — Кордон Свердловской железной дороги, направлены в объезд через пермскую станцию Калино. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Все пассажирские поезда, следующие через перегон Шамары — Кордон Свердловской железной дороги, запущены в объезд через станцию Калино. Имеется задержка в движении поездов. Время задержки устанавливается», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Перегон Шамары — Кордон был закрыт из-за возгорания двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. Пассажирские поезда направлены в объезд через станцию Калино, из-за чего возникли задержки в движении. Обстоятельства возгорания уточняются, тушение осуществляется силами пожарных поездов.