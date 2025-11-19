Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирские поезда пустили в объезд через пермскую станцию из-за ЧП на железной дороге

Все пассажирские поезда, следующие через перегон Шамары — Кордон Свердловской железной дороги, направлены в объезд через пермскую станцию Калино. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Все пассажирские поезда закрытого участка запущены в объезд.

Все пассажирские поезда, следующие через перегон Шамары — Кордон Свердловской железной дороги, направлены в объезд через пермскую станцию Калино. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Все пассажирские поезда, следующие через перегон Шамары — Кордон Свердловской железной дороги, запущены в объезд через станцию Калино. Имеется задержка в движении поездов. Время задержки устанавливается», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Перегон Шамары — Кордон был закрыт из-за возгорания двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. Пассажирские поезда направлены в объезд через станцию Калино, из-за чего возникли задержки в движении. Обстоятельства возгорания уточняются, тушение осуществляется силами пожарных поездов.