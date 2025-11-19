Ричмонд
Пассажирские поезда задерживаются из-за горящих вагонов под свердловским поселком

Сразу четыре пассажирских поезда поедут в обход по альтернативному пути из-за пожара на перегоне Шамары — Кордон. Составы в Северобайкальск, Читу, Москву и Пермь задерживаются. Об этом рассказали в Свердловской железной дороге.

Поезда поедут в объезд места пожара.

«В связи с возгоранием вагонов-цистерн в составе грузового поезда на перегоне Шамары — Кордон в настоящий момент в пути следования задерживаются 4 пассажирских поезда: № 92 Москва — Северобайкальск, № 70 Москва — Чита, № 9 Владивосток — Москва, № 803 Екатеринбург — Пермь», — говорится в сообщении. Каждый из составов поедет альтернативным путем.

Пассажиры поезда № 803 Екатеринбург-Пермь поедут до Перми в поезде № 9 Владивосток — Москва. Помимо этого, свой маршрут поменяют еще несколько составов:

№ 146 Санкт-Петербург — Челябинск;№ 10 Москва — Владивосток;№ 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк.

Пожар произошел вечером 19 ноября. Движение поездов на этом участке остановлено. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн-трансляции.