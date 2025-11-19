Пассажирские поезда задерживаются из-за горящих вагонов под свердловским поселком

Сразу четыре пассажирских поезда поедут в обход по альтернативному пути из-за пожара на перегоне Шамары — Кордон. Составы в Северобайкальск, Читу, Москву и Пермь задерживаются. Об этом рассказали в Свердловской железной дороге.