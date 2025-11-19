Жительница Кургана лишилась двух миллионов рублей, поверив в выгодные инвестиции

«Как рассказала потерпевшая, чуть более месяца назад в одной из популярных социальных сетей она познакомилась с человеком, с которым у нее завязалось доверительное общение. В ходе онлайн-бесед новый знакомый представился успешным аналитиком по инвестициям и предложил женщине заработать “проверенным” способом — игрой на электронной бирже. Для пробы аферист убедил горожанку вложить 20 тысяч рублей личных накоплений. Потерпевшая, действуя по инструкции мошенника, создала аккаунт на указанной цифровой площадке и перевела денежные средства в свой виртуальный кабинет. На экране смартфона она наблюдала за движением графиков и цифр, которые демонстрировали стремительный рост ее виртуального благосостояния», — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.