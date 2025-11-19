Польская прокуратура заочно обвинила двух украинцев в теракте на ж/д

Национальная прокуратура Польши заочно предъявила обвинения двум гражданам Украины в совершении террористического акта из-за подрыва железнодорожных путей. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.
По его словам, после десятков часов расследования следователи собрали доказательства, указывающие на высокую вероятность того, что именно эти двое граждан Украины были непосредственными исполнителями диверсии террористического характера.
По данным прокуратуры, обвиняемые покинули территорию Польши через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией. Мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Напомним, что инцидент произошел утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве. Машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу «Дорохуск» на границе с Украиной. Движение было приостановлено, пострадавших нет.