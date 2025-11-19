Цистерны с конденсатом отбуксировали с места пожара в Свердловской области

Работники Свердловской железной дороги и спасатели смогли отбуксировать 63 цистерны с газовым конденсатом. В результате пожара сгорели восемь цистерн, еще одна улетела в кювет. Угрозы для жителей нет. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.