Axios: США официально признают Крым и Донбасс российскими в рамках нового плана

В рамках нового плана, предложенного Дональдом Трампом, США официально признают Крым и Донбасс российскими территориями. План из 28 пунктов предусматривает получение Россией фактического контроля над Луганском и Донецком. Информацию об этом сообщает Axios.

План Трампа из 28 пунктов предусматривает получение Россией контроля над Донбассом.

В рамках нового плана, предложенного Дональдом Трампом, США официально признают Крым и Донбасс российскими территориями. План из 28 пунктов предусматривает получение Россией фактического контроля над Луганском и Донецком. Информацию об этом сообщает Axios.

«Несмотря на то, что территории Донбасса находятся под контролем России, из которых Украина выведет свои войска, они будут считаться демилитаризованной зоной, и Россия не сможет разместить там свои войска. В двух других регионах, Херсонской и Запорожской областях, нынешние линии контроля в основном останутся на месте, а Россия вернет часть территории по итогам переговоров», — отмечает Axios.

Уточняется, что план США включает в себя территориальные уступки Украины на Донбассе. В плане также оговариваются условия сохранения нынешних линий контроля в Херсонской и Запорожской областях, а также возможность России вернуть часть территории этих регионов в результате переговоров.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Россия не получала от Соединенных Штатов информации о каких-либо соглашениях по Украине. По ее словам, США не направляли по этому поводу никаких сведений.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
