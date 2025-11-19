Axios: США официально признают Крым и Донбасс российскими в рамках нового плана

«Несмотря на то, что территории Донбасса находятся под контролем России, из которых Украина выведет свои войска, они будут считаться демилитаризованной зоной, и Россия не сможет разместить там свои войска. В двух других регионах, Херсонской и Запорожской областях, нынешние линии контроля в основном останутся на месте, а Россия вернет часть территории по итогам переговоров», — отмечает Axios.