Житель Омска сбежал с места ДТП, но позже вернулся, чтобы забрать магнитолу, аккумулятор и поджечь авто

В Омске 21-летний водитель иномарки устроил аварию на перекрёстке и скрылся с места ДТП. Однако позже нарушитель вернулся, забрал из салона магнитолу, аккумулятор, насос, запасное колесо, номерные знаки, разбил стёкла и поджёг машину. Об этом рассказали в региональной полиции.

Источник: Life.ru

«Водитель “Субару Форестер” при переезде перекрёстка нарушил безопасную дистанцию и допустил столкновение с “газелью”. Машину нарушителя вынесло на трамвайные рельсы, после чего он вместе с пассажиркой с места происшествия скрылся», — уточнили в ведомстве.

Мужчина объяснил на допросе, что решил вернуться и забрать всё ценное из салона, так как у него не было водительских прав и он понимал, что ему больше не сесть за руль, а машину всё равно отберут. В отношении правонарушителя возбуждено 6 административных производств.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. Инцидент случился 12 ноября около 7:45 на 171-м километре автодороги Чебаркуль-Магнитогорск. Три пассажирки — 1985, 2007 и 2009 годов рождения — были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

