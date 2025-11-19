Верховная Рада Украины приостановила работу на неопределённый срок

Верховная Рада Украины приостановила свою деятельность на неопределённый срок в связи с коррупционным скандалом, в котором фигурирует близкий друг Зеленского и бизнесмен Тимур Миндич. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил о принятом решении во время пленарного заседания, отметив, что парламентарии переходят в режим консультаций по сложившейся ситуации.
Он добавил, что о следующем заседании парламента будет сообщено дополнительно.
Напомним, что НАБУ приостановило распространение информации по делу о коррупции в отношении бизнесмена Тимура Миндича. Ранее сообщалось, что Миндич вместе с финансистом Александром Цукерманом нелегально легализовали более 7 млн долларов с помощью коррупционных схем.