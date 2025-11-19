СвЖД: На границе Пермского края и Свердловской области загорелись цистерны

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в центре Москвы в пентхаусе элитного ЖК за 700 млн. На верхних этажах жилого комплекса, где случился пожар, находятся просторные пентхаусы площадью от 210 до 451 кв. метров с панорамными окнами. Стоимость жилья в элитном доме доходит до 775 млн рублей. Как уточнили в МЧС, на месте работали 12 сотрудников и 3 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар удалось локализовать.