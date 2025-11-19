Ричмонд
СвЖД: На границе Пермского края и Свердловской области загорелись цистерны

Цистерны загорелись в хвостовой части грузового поезда на границе Свердловской области и Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Источник: Life.ru

«К месту происшествия направлены два пожарных поезда», — указали в публикации.

Возгорание произошло на перегоне Шамары — Кордон участка Пермь — Кузино. Пресс-служба отметила, что на перегоне движение приостановлено. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в центре Москвы в пентхаусе элитного ЖК за 700 млн. На верхних этажах жилого комплекса, где случился пожар, находятся просторные пентхаусы площадью от 210 до 451 кв. метров с панорамными окнами. Стоимость жилья в элитном доме доходит до 775 млн рублей. Как уточнили в МЧС, на месте работали 12 сотрудников и 3 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар удалось локализовать.

