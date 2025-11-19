Водитель иномарки погиб в аварии в ТиНАО

На Брестском шоссе в Москве автомобиль марки «Рено» врезался в «Вольво», водитель которого во время поворота налево не убедился в безопасности маневра. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.