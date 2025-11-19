Водитель иномарки погиб в аварии в ТиНАО

На Брестском шоссе в Москве автомобиль марки «Рено» врезался в «Вольво», водитель которого во время поворота налево не убедился в безопасности маневра. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
Авария произошла в районе поселения Вороново.
— От полученных травм водитель «Рено» скончался на месте. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — передает Telegram-канал ведомства.
13 ноября на улице Наташи Качуевской на востоке столицы водитель КамАЗа, двигаясь задним ходом во дворе дома, не заметил женщину и сбил ее. Она скончалась на месте от полученных травм.
24 октября на дороге Санкт-Петербург — Ручьи в Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с автомобилем ГАЗ, в результате чего пострадали девять человек. Впоследствии один из них скончался в больнице.