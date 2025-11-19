Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал премьер-министра Польши Дональда Туска за бездоказательные обвинения в адрес России.
Боуз прокомментировал высказывания Туска о том, что украинцы, причастные к подрыву железнодорожной линии в Польше, якобы сотрудничали с Россией.
Журналист добавил, что утверждения «мы знаем» недостаточно, особенно когда речь идет о риске третьей мировой войны.
Ранее Польша выдвинула обвинения против двух граждан Украины в связи с взрывом на железнодорожных путях.
Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал русофобией слова о связи задержанных в Польше украинцев с РФ.