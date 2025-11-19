Ричмонд
Чей Боуз раскритиковал Туска за обвинения в адрес России по делу о диверсии

Ирландский журналист раскритиковал Туска за обвинения против России без представления доказательств.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал премьер-министра Польши Дональда Туска за бездоказательные обвинения в адрес России.

Боуз прокомментировал высказывания Туска о том, что украинцы, причастные к подрыву железнодорожной линии в Польше, якобы сотрудничали с Россией.

Журналист добавил, что утверждения «мы знаем» недостаточно, особенно когда речь идет о риске третьей мировой войны.

Ранее Польша выдвинула обвинения против двух граждан Украины в связи с взрывом на железнодорожных путях.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал русофобией слова о связи задержанных в Польше украинцев с РФ.

