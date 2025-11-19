Цистерны с газом горят на границе Пермского края, движение поездов остановлено

В результате ЧП обошлось без пострадавших, однако крупный пожар стал препятствием для поездов. Так что их движение по этому участку закрыто. По данным СвЖД, на данный момент в пути следования задерживаются сразу четыре пассажирских поезда. Речь идет о составах № 92 «Москва — Северобайкальск», № 70 «Москва — Чита», № 9 «Владивосток — Москва» и № 803 «Екатеринбург — Пермь».