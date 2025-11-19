Цистерны с газом горят на границе Пермского края, движение поездов остановлено

На границе Свердловской области и Пермского края произошло крупное ЧП. Вечером 19 ноября на железнодорожном перегоне загорелись две цистерны в составе грузового поезда. В результате движение на участке железной дороги ограничили, несколько поездов звдерживаются. О ЧП сообщили на Свердловской железной дороге (СвЖД), сообщение ведомства цитирует «КП-Екатеринбург».
По данным железнодорожников, ЧП произошло в 17:47 на перегоне Шамары — Кордон. Загорелись две цистерны с газом, находившиеся в хвосте грузового поезда.
«Уральская транспортная прокуратура, сотрудники которой инициировали проверку, сообщила, что в горящих цистернах находился газовый конденсат. Предварительной причиной ЧП назван обрыв высоковольтного кабеля», — сообщает подробности «КП-Екатеринбург», уточняя, что для тушения пожара на место сразу же были направлены два пожарных поезда со станций Кунгур и Кузино.
В результате ЧП обошлось без пострадавших, однако крупный пожар стал препятствием для поездов. Так что их движение по этому участку закрыто. По данным СвЖД, на данный момент в пути следования задерживаются сразу четыре пассажирских поезда. Речь идет о составах № 92 «Москва — Северобайкальск», № 70 «Москва — Чита», № 9 «Владивосток — Москва» и № 803 «Екатеринбург — Пермь».