Паслер сообщил, что на СвЖД ликвидировали открытое горение цистерн

На перегоне Шамары — Кордон вспыхнули цистерны с газовым конденсатом, распространение огня удалось остановить. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что специалисты областной противопожарной службы и бригад РЖД ликвидировали открытое горение.

Источник: Life.ru

«Площадь возгорания составила 1 000 кв. м», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. К ним привлечены 91 сотрудник и 24 единицы спецтехники.

Дальше предстоит разбор завалов и оценка повреждений, но самое опасное уже позади — огонь больше не распространяется. Организована доследственная проверка.

Ранее Life.ru писал, что ЧП произошло на границе Пермского края и Свердловской области, где вспыхнули цистерны в хвосте грузового состава. На место происшествия направили два пожарных поезда, а движение по перегону Шамары — Кордон пришлось остановить. Сейчас спасатели уточняют детали происшествия и оценивают последствия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.