Паслер сообщил, что на СвЖД ликвидировали открытое горение цистерн

Ранее Life.ru писал, что ЧП произошло на границе Пермского края и Свердловской области, где вспыхнули цистерны в хвосте грузового состава. На место происшествия направили два пожарных поезда, а движение по перегону Шамары — Кордон пришлось остановить. Сейчас спасатели уточняют детали происшествия и оценивают последствия.