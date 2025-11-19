Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 44-го километра МКАД

В этот же день на Брестском шоссе в Москве автомобиль марки «Рено» врезался в «Вольво», водитель которого во время поворота налево не убедился в безопасности маневра. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы. Авария произошла в районе поселения Вороново.