Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 44-го километра МКАД

Несколько машин попали в аварию на внутренней стороне 44-го километра МКАД, в районе съезда № 45. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Движение в районе ДТП затруднено на 1,8 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время на место аварии прибыли оперативные службы города. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.
В этот же день на Брестском шоссе в Москве автомобиль марки «Рено» врезался в «Вольво», водитель которого во время поворота налево не убедился в безопасности маневра. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы. Авария произошла в районе поселения Вороново.
13 ноября на улице Наташи Качуевской на востоке столицы водитель КамАЗа, двигаясь задним ходом во дворе дома, не заметил женщину и сбил ее. Она умерла на месте от полученных травм.