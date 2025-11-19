ГА ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Разыгрываться будет 116 комплектов медалей в 8 видах спорта (16 дисциплинах). Ранее сообщалось, смогут ли российские спортсмены выступить на грядущей олимпиаде в Италии.