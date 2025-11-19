Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГА ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую соблюдать «олимпийское перемирие» во время зимних Игр в Италии в 2026 году. Документ был принят единогласно.

Олимпийское перемирие стартует за 7 дней до открытия игр.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую соблюдать «олимпийское перемирие» во время зимних Игр в Италии в 2026 году. Документ был принят единогласно.

«Генеральная Ассамблея призывает соблюдать “олимпийское перемирие”. В период, начинающийся за семь дней до открытия XXV Олимпийских зимних игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия XIV Паралимпийских зимних игр в 2026 году», — сказано в документе.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Разыгрываться будет 116 комплектов медалей в 8 видах спорта (16 дисциплинах). Ранее сообщалось, смогут ли российские спортсмены выступить на грядущей олимпиаде в Италии.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше