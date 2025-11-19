Россияне застряли на мосту во Вьетнаме из-за наводнения

Этой весной Вьетнам выделился среди курортов наиболее динамичным ростом популярности у россиян. Специалисты отмечают, что такая тенденция обусловлена расширением авиационной доступности — так, компания Anex начала осуществлять чартерные рейсы в Нячанг и на остров Фукуок. Кроме того, Вьетнам занял одну из пяти лидирующих позиций в рейтинге востребованных стран по данным продаж компании Fun & Sun. В компании увеличение спроса объясняют развитием чартерных программ и открытием новых гостиничных объектов.