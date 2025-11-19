Во Львове произошел блэкаут

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Львов впервые за последние месяцы столкнулся с блэкаутом, пишет «Страна.ua».
«Всей остальной стране сегодня также значительно ужесточили графики. Так, в Киеве сейчас отключены три группы из шести», — говорится в публикации.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.