Российские туристы застряли на мосту посреди реки во Вьетнаме из-за паводка

Согласно его данным, мост практически полностью снесло водой, которая продолжает прибывать. Автобус с туристами, следовавший из Дананга в Нячанг, был застигнут ночным наводнением. Среди оказавшихся в ловушке — 14-летние подростки и люди с диабетом. Некоторые туристы должны были улететь домой, однако сейчас, как они говорят, их основная задача — спастись.