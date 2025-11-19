Российские туристы застряли на мосту посреди реки во Вьетнаме из-за паводка

Российские туристы оказались заблокированы на мосту во Вьетнаме из-за паводка. Их вынужденная остановка длится уже около суток. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.
Согласно его данным, мост практически полностью снесло водой, которая продолжает прибывать. Автобус с туристами, следовавший из Дананга в Нячанг, был застигнут ночным наводнением. Среди оказавшихся в ловушке — 14-летние подростки и люди с диабетом. Некоторые туристы должны были улететь домой, однако сейчас, как они говорят, их основная задача — спастись.
Как пишет BAZA, связь удалось установить лишь с консульством в Дананге, все другие вызовы оказались безрезультатны. При этом в консульстве осведомлены о ситуации.
Помимо россиян, на мосту оказались в ловушке автобусы с туристами из Китая и Вьетнама, а также несколько фур. В результате проезд полностью перекрыт, утверждает издание.
