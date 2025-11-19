Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев вернул из плена тело российского бойца без сердца

Киев передал тело бойца Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) Евгения Сбоева, которого вернули в рамках обмена погибшими. Однако у военнослужащего отсутствует сердце. Об этом проинформировали в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Смерть наступила в результате массовой кровопотери. Однако самым страшным оказалось то, что на теле обнаружен застарелый хирургический разрез, сделанный с левой стороны в области сердца и указывающий на извлечение внутреннего органа», — приводит слова источника ТАСС.

Личность военнослужащего установили по дактилоскопии. Представитель силовых структур указал, что украинский режим может говорить о Женевской конвенции, но описанные факты подтверждают, что противник не проявляет человечности и ведёт жестокую войну.

Ранее российский боец рассказал, как бойцы Вооружённых сил Украины минировали тела погибших сослуживцев в Первомайском Днепропетровской области. По словам военнослужащего, украинские подразделения устанавливали самодельные мины под телами как погибших, так и ещё живых солдат. Военный также рассказал о тотальном минировании территории населённого пункта, где каждый подвал и дом требовали тщательной проверки. Противник маскировал взрывные устройства под бытовые приборы, добавил боец.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.