Ранее российский боец рассказал, как бойцы Вооружённых сил Украины минировали тела погибших сослуживцев в Первомайском Днепропетровской области. По словам военнослужащего, украинские подразделения устанавливали самодельные мины под телами как погибших, так и ещё живых солдат. Военный также рассказал о тотальном минировании территории населённого пункта, где каждый подвал и дом требовали тщательной проверки. Противник маскировал взрывные устройства под бытовые приборы, добавил боец.