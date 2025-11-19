Горящие цистерны, задержки, и пожарные поезда: что известно о пожаре на Свердловской железной дороге

Изначально была информация лишь о двух горящих цистернах. Позже их количество возросло до восьми. Еще одна улетела в кювет, но огонь до нее не добрался. Из Пермского края и Свердловской области прибыли пожарные поезда для ликвидации пожара. Работники железной дороги и спасатели смогли отбуксировать еще 63 цистерны, чтобы не допустить распространение пожара. Всего над ликвидацией огня и его последствий работают 91 человек и 24 единицы техники. В настоящий момент открытое горение ликвидировано.