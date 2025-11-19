Ричмонд
Главный сторонник Украины в переговорах Кит Келлог покинет администрацию США

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлогг планирует покинуть администрацию в январе 2026 года. Об этом сообщает издание Reuters.

Келлог (справа) покинет Белый дом в январе 2026 года.

Уход Келлогга расценивается как потеря ключевого сторонника Украины в администрации Трампа. Европейские и украинские дипломаты считали отставного генерал-лейтенанта благожелательным слушателем. «Его отъезд станет неприятной новостью в Киеве», — отмечают источники издания.

Кит Келлогг играл заметную роль в формировании политики США в отношении Украины. Его уход может повлиять на вектор американо-украинских отношений и на общий подход администрации Трампа к украинскому вопросу.

