Главный сторонник Украины в переговорах Кит Келлог покинет администрацию США

Келлог (справа) покинет Белый дом в январе 2026 года.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлогг планирует покинуть администрацию в январе 2026 года. Об этом сообщает издание Reuters.
Уход Келлогга расценивается как потеря ключевого сторонника Украины в администрации Трампа. Европейские и украинские дипломаты считали отставного генерал-лейтенанта благожелательным слушателем. «Его отъезд станет неприятной новостью в Киеве», — отмечают источники издания.
Кит Келлогг играл заметную роль в формировании политики США в отношении Украины. Его уход может повлиять на вектор американо-украинских отношений и на общий подход администрации Трампа к украинскому вопросу.