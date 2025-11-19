«Финист» из Перми в Екатеринбург отменен из-за ЧП на железной дороге

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон загорелись цистерны грузового поезда. Огонь охватил хвост состава. В результате сгорели восемь цистерн. В настоящий момент движение поездов на этом отрезке полностью приостановлено. В связи с этим сразу четыре пассажирских поезда поедут в обход по альтернативному пути. Составы в Северобайкальск, Читу, Москву и Пермь задерживаются.