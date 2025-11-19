«Финист» из Перми в Екатеринбург отменен из-за ЧП на железной дороге

Билеты пассажиров будут переоформлены на поезд № 2 Москва — Владивосток.
Отменен поезд № 802 «Финист», который должен был отправиться из Перми в Екатеринбург 20 ноября 2025 года. Пассажиры будут пересажены на поезд № 2 Москва — Владивосток, который отправится со станции Пермь. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.
«Отменяется поезд № 802 “Финист” Пермь — Екатеринбург отправлением 20 ноября. Билеты пассажиров будут переоформлены на поезд № 2 Москва — Владивосток, который отправится со станции Пермь в 04:31 мск 20 ноября с задержкой графика», — сообщает telegram-канал компании.
Отмечается, что посадку в поезд пассажиры «Финиста» смогут осуществить по паспорту. О всех изменениях пассажиры узнают заранее через СМС-уведомления. Узнать актуальную информацию о движении поездов можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8−800−775−00−00.
Вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон загорелись цистерны грузового поезда. Огонь охватил хвост состава. В результате сгорели восемь цистерн. В настоящий момент движение поездов на этом отрезке полностью приостановлено. В связи с этим сразу четыре пассажирских поезда поедут в обход по альтернативному пути. Составы в Северобайкальск, Читу, Москву и Пермь задерживаются.