В Тюмени ребёнок впал в кому из-за обезболивающего пластыря

Бригада приехала на вызов за несколько минут: ребёнок лежал без движения, не реагировал на голос и прикосновения. Родственники уверяли, что он был абсолютно здоров, а единственная травма — ссадина на колене после прогулки. На неё бабушка и наклеила пластырь, оставшийся «от дедушки».
Врач заметил необычную форму пластыря и уточнил, что именно бабушка использовала. Женщина принесла упаковку. Оказалось, что пластыри были с наркотическим веществом, которые назначают пациентам с сильной болью. На открытой ране препарат всосался почти мгновенно и дал мощный эффект.
Медики успели вовремя. Ребёнка стабилизировали, доставили в стационар, и врачи смогли вывести его из комы.
Ранее в Москве годовалый мальчик чуть не потерял зрение из-за неправильного промывания носа. Малышу диагностировали гаймороэтмоидит (воспаление носовых пазух) и субпериостальный абсцесс правой глазницы. Простыми словами: вокруг глаза скопилось много гноя, что стало угрожать зрению. Мальчику давали антибиотики и делали аспирацию (удаляли ненужную жидкость вакуумом). К счастью, отток гноя через нос у ребёнка был хороший, поэтому вскрывать глазницу или делать прокол не потребовалось. Сейчас малыш идёт на поправку.
