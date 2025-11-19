В Тюмени ребёнок впал в кому из-за обезболивающего пластыря

Бригада приехала на вызов за несколько минут: ребёнок лежал без движения, не реагировал на голос и прикосновения. Родственники уверяли, что он был абсолютно здоров, а единственная травма — ссадина на колене после прогулки. На неё бабушка и наклеила пластырь, оставшийся «от дедушки».