В Германии арестовали бизнесмена за поставку России станков в обход санкций

«Таможенное управление Штутгарта по поручению прокуратуры Штутгарта ведет расследование в отношении 55-летнего мужчины из района Тюбингена, который подозревается в том, что, будучи бывшим управляющим фирмы, осуществил поставку в Россию пяти станков на сумму около 1,7 млн евро в нарушение действующих санкций», — говорится в совместном заявлении таможенного управления и прокуратуры.