Живодёр привязал пса к бамперу автомобиля и протащил по дороге в Донецке

Она сигналила и кричала, после чего другие водители поддержали её и заблокировали проезд мужчине. Оказавшись в ловушке, он вышел и начал заталкивать пса в салон, утверждая, что всегда так перевозит питомца из-за того, что тот не помещается в машину.