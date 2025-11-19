Живодёр привязал пса к бамперу автомобиля и протащил по дороге в Донецке

Живодёр привязал пса к бамперу автомобиля. Видео © Telegram / Don Mash.
Она сигналила и кричала, после чего другие водители поддержали её и заблокировали проезд мужчине. Оказавшись в ловушке, он вышел и начал заталкивать пса в салон, утверждая, что всегда так перевозит питомца из-за того, что тот не помещается в машину.
Как сообщили в полиции, 66-летний житель Комиссаровки объяснил, что вёз собаку к новой владелице. С животным всё в порядке, а мужчина отделался предупреждением, поскольку административное дело заводить не стали. Местные жители прислали видео в надежде на огласку и наказание виновного.
Ранее в подмосковном Воскресенске произошло жестокое убийство дворовой собаки по кличке Ричи. Неизвестные злоумышленники поймали животное, привязали к его шее камень и утопили в городском пруду. По словам местных жителей, пёс жил в посёлке Хорлово и отличался добрым и весёлым нравом, его любила местная детвора, а сельчане всегда подкармливали.
