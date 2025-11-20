Ричмонд
Россиянин погиб после отравления на борту танкера в Мраморном море

В Мраморном море на танкере Swanlake погиб россиянин, еще двое человек находятся под наблюдением врачей.

Источник: Комсомольская правда

На танкере в Мраморном море у берегов Стамбула россиянин отравился неизвестным веществом. Помимо этого, еще два члена экипажа госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Стамбула.

Сообщение об отравлении на танкере Swanlake, идущем под флагом Панамы, поступило в среду в 17:30 мск. Инцидент произошел в Мраморном море, в двух милях южнее острова Демократии и свобод.

«По предварительным данным, в результате утечки из холодного резервуара погиб один член экипажа, еще двое под наблюдением врачей из-за отравления», — следует из сообщения.

Как уточнили в пресс-службе, все 13 членов экипажа на борту — граждане России.

По заверениям пресс-службы, работа по эвакуации двоих раненых и десяти остальных членов экипажа продолжается.

Уточняется, что на место ЧП выехали оперативные службы, включая береговую охрану, морскую полицию, медиков и сотрудников управления по ЧС.

Ранее KP.RU писал, что российские туристы были заблокированы на мосту во Вьетнаме из-за паводка.