Россиянин погиб после отравления на борту танкера в Мраморном море

На танкере в Мраморном море у берегов Стамбула россиянин отравился неизвестным веществом. Помимо этого, еще два члена экипажа госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Стамбула.
Сообщение об отравлении на танкере Swanlake, идущем под флагом Панамы, поступило в среду в 17:30 мск. Инцидент произошел в Мраморном море, в двух милях южнее острова Демократии и свобод.
«По предварительным данным, в результате утечки из холодного резервуара погиб один член экипажа, еще двое под наблюдением врачей из-за отравления», — следует из сообщения.
Как уточнили в пресс-службе, все 13 членов экипажа на борту — граждане России.
По заверениям пресс-службы, работа по эвакуации двоих раненых и десяти остальных членов экипажа продолжается.
Уточняется, что на место ЧП выехали оперативные службы, включая береговую охрану, морскую полицию, медиков и сотрудников управления по ЧС.
