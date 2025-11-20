В Сенате США заявили, что санкции против России могут не принять в этом году

Сенат США сомневается в принятии санкций против России в 2025 году.
Санкции против России в виде ужесточения мер США могут не принять в этом году. Об этом заявил Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Джон Тьюн.
«Посмотрим. Думаю, более вероятно следующее: это будет исходить из Палаты представителей. Речь идет об инициативе, относящейся к доходной части федерального бюджета США. А инициативы, относящейся к доходной части, исходят от Палаты представителей. Если бы она имелась у нас в Сенате, мы могли бы здесь это сделать. Но я также считаю, что, если вы хотите ускорить прохождение через Конгресс с прицелом на то, чтобы побыстрее положить документ на подпись на стол президенту США Дональду Трампу, то, вероятно, процесс занял бы меньше времени в случае поступления законопроекта из Палаты представителей к нам в Сенат, чтобы мы могли вынести его на рассмотрение и обработать полным составом», — заявил Тьюн журналистам, пишет ТАСС.
Тьюн отметил, что разговоры о законопроекте продолжаются. Он напомнил о поддержке инициативы со стороны президента Трампа, подчеркнув желание законодателей предоставить администрации инструменты для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
Законопроект о вторичных санкциях и высоких пошлинах на импорт из стран, покупающих российские энергоресурсы, был представлен в апреле сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Сенатор Рэнд Пол предупредил, что наибольший ущерб от такого закона понесут сами США в экономическом и стратегическом плане.