CNN: переговоры США с Россией по поводу Украины ускорились на этой неделе

По мнению издания, переговоры между Москвой и Вашингтоном ведутся в тайне.
На этой неделе ускорились переговоры между администрацией США и Москвой. Спецпредставитель президента Стив Уиткофф руководит переговорным процессом. Об этом заявляет издание CNN.
«На этой неделе переговоры ускорились, поскольку администрация считает, что Кремль вновь продемонстрировал свою готовность к соглашению», — сообщил источник. До этого была информация, что администрация президента США Дональда Трампа ведет тайные переговоры с Москвой.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не получала от Соединенных Штатов Америки информации о «неких соглашениях» по Украине. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о подготовке рамочного соглашения.