VRT: Польша мобилизовала 10 тысяч военных на инфраструктуру по всей стране

Ранее в Польше заочно обвинили двух граждан Украины во взрыве железнодорожных путей. Мужчины покинули Польшу через контрольно-пропускной пункт в Тересполе на границе с Беларусью, сообщил пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак. За совершенное преступление им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Власти страны увидели в этом теракте «российский след», но не смогли предоставить какие либо доказательства.