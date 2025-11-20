В Крыму возбудили дело против мужчины, который убил и съел своих собак

Ранее в подмосковном Воскресенске произошло жестокое убийство дворовой собаки по кличке Ричи. Неизвестные злоумышленники поймали животное, привязали к его шее камень и утопили в городском пруду. Сейчас жители Воскресенска пытаются добиться справедливости. Поиском преступников занялись правоохранительные органы. За жестокое обращение с животными живодёрам может грозить до пяти лет лишения свободы.