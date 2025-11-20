FT: Киев раскритиковал новый план США по урегулированию конфликта

Новый план США по мирному урегулированию конфликта предполагает ряд условий: сокращение численности ВСУ минимум вдвое, отказ Украины от некоторых видов вооружений и от Донбасса, признание русского языка и Украинской православной церкви. При этом в российском МИД не подтвердили, что план обсуждается с Россией — по словам Марии Захаровой, США не связывались с российской стороной по данному вопросу.