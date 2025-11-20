FT: Киев раскритиковал новый план США по урегулированию конфликта

Украинские власти критикуют американский проект урегулирования конфликта.
Киев раскритиковал предложенный США план мирного урегулирования конфликта. Украинские чиновники заявили, что документ не будет реализован без существенных изменений. Об этом сообщают источники.
«Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с планом, заявили, что без существенных изменений он не будет реализован на Украине. Один из источников, ознакомившийся с документом, охарактеризовал план США как “очень однотипный”, — пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Новый план США по мирному урегулированию конфликта предполагает ряд условий: сокращение численности ВСУ минимум вдвое, отказ Украины от некоторых видов вооружений и от Донбасса, признание русского языка и Украинской православной церкви. При этом в российском МИД не подтвердили, что план обсуждается с Россией — по словам Марии Захаровой, США не связывались с российской стороной по данному вопросу.