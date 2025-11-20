«Ведомости»: у дагестанского депутата Муртузалиева хотят изъять имущество на 850 млн

По данным источника, знакомого с иском, за период с 2012 по 2024 год депутат приобрел имущество на сумму не менее 376 млн руб. К 2025 году их цена на рынке выросла до 850 млн руб. Всего Генпрокуратура потребовала обратить в доход России 22 объекта имущества. Квартиры, земельные участки, офисные помещения и автомобиль.