Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ведомости»: у дагестанского депутата Муртузалиева хотят изъять имущество на 850 млн

Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства коррупционное имущество депутата Народного собрания Республики Дагестан Муртузали Муртузалиева и членов его семьи. Об этом сообщает источник газеты «Ведомости», знакомый с исковым заявлением.

Генпрокуратура требует изъять у Муртузалиева квартиры, земельные участки и офисы.

Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства коррупционное имущество депутата Народного собрания Республики Дагестан Муртузали Муртузалиева и членов его семьи. Об этом сообщает источник газеты «Ведомости», знакомый с исковым заявлением.

«Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства коррупционное имущество депутата Народного собрания Республики Дагестан Муртузали Муртузалиева, а также членов его семьи. По данным надзора, за 10 лет он на незаконные доходы приобрел имущество, стоимость которого в настоящий момент составляет свыше 850 млн руб», — сообщил источник газеты.

По данным источника, знакомого с иском, за период с 2012 по 2024 год депутат приобрел имущество на сумму не менее 376 млн руб. К 2025 году их цена на рынке выросла до 850 млн руб. Всего Генпрокуратура потребовала обратить в доход России 22 объекта имущества. Квартиры, земельные участки, офисные помещения и автомобиль.