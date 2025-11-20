Ричмонд
Пациент в ХМАО скончался после ошибки врачей, принявших пневмонию за ОРВИ

В ХМАО врачи несколько раз отказали пациенту в госпитализации, он скончался. Об этом в среду, 19 ноября, сообщило издание Ura.ru.

Инцидент случился в Советской районной больнице. Местный житель пять раз обращался за медпомощью, но так и не добился госпитализации.

Фельдшеры поставили ему диагноз ОРВИ и выписали арбидол, в то время как у мужчины развивалась тяжелая пневмония. Болезнь дала осложнение на легкие и сердце.

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска пациенту провели экстренную операцию на сердце, но он не выжил. Вскрытия показало отек и инфаркт головного мозга и инфекционный эндокардит.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности», но активные следственные действия начались только после того, как адвокат жены потерпевшего обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, сказано в статье.

В Соединенных Штатах двухлетний мальчик умер из-за того, что врач пропустил запятую при оформлении рецепта и указал дозировку препарата калия в десять раз выше нормы.