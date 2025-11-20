На перегоне Шамары — Кордон после пожара в цистернах задерживаются поезда: количество увеличилось до 10

Задержка 10 пассажирских поездов возникла из-за возгорания вагонов на перегоне Шамары — Кордон. Сейчас движение здесь организовано по изменённому маршруту. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочернего предприятия РЖД.
«Движение поездов на перегоне Шамары — Кордон организовано изменённым маршрутом. В данный момент в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов», — говорится в сообщении.
Также в РЖД сообщили, что пожар в вагонах-цистернах на данном участке Свердловской железной дороги полностью ликвидирован. Ситуация находится под контролем.
Напомним, 19 ноября на границе Свердловской области и Пермского края произошло ЧП. Вечером на железнодорожном перегоне загорелись две цистерны в составе грузового поезда. Обошлось без пострадавших, однако сильный пожар создал серьёзные препятствия для движения поездов по этому участку.