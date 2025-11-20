На перегоне Шамары — Кордон после пожара в цистернах задерживаются поезда: количество увеличилось до 10

Напомним, 19 ноября на границе Свердловской области и Пермского края произошло ЧП. Вечером на железнодорожном перегоне загорелись две цистерны в составе грузового поезда. Обошлось без пострадавших, однако сильный пожар создал серьёзные препятствия для движения поездов по этому участку.