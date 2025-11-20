Мошенники украли у жителя Приморья 290 тысяч рублей — прокуратура вернула всё через суд

Прокуратура Приморья добилась полного возврата почти 300 тысяч рублей пенсионеру, ставшему жертвой телефонных мошенников в ноябре 2024 года, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«63-летний пенсионер стал жертвой “телефонных мошенников”, которые под предлогом получения высокого дохода от инвестиций убедили его перевести денежные средства через онлайн-приложение банка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.
В ходе расследования выяснилось, что средства оказались на счёте 26-летней женщины из Тюменской области.
Уссурийская городская прокуратура встала на защиту пенсионера и подала в суд иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд полностью поддержал позицию прокурора и обязал получательницу средств вернуть потерпевшему всю сумму — свыше 290 тысяч рублей, включая проценты за пользование чужими деньгами.
Сейчас прокуратура контролирует исполнение судебного решения.
Напомним, что недавно прокуратура Приморья помогла вернуть пенсионерке почти миллион рублей, украденные «дроппером» из Дагестана.