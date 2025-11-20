Мошенники украли у жителя Приморья 290 тысяч рублей — прокуратура вернула всё через суд

«63-летний пенсионер стал жертвой “телефонных мошенников”, которые под предлогом получения высокого дохода от инвестиций убедили его перевести денежные средства через онлайн-приложение банка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.