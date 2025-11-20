В детдоме и геронтологическом центре Воронежа рассказали о последствиях атак ВСУ

В Воронеже геронтологический центр и учреждение для детей, которые остались без попечения родителей, на территории которых были обнаружены обломки сбитых американских ракет ATACMS, продолжают работу в штатном режиме. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в администрациях организаций.