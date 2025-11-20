В детдоме и геронтологическом центре Воронежа рассказали о последствиях атак ВСУ

В Воронеже геронтологический центр и учреждение для детей, которые остались без попечения родителей, на территории которых были обнаружены обломки сбитых американских ракет ATACMS, продолжают работу в штатном режиме. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в администрациях организаций.
В момент атаки ВСУ подопечных геронтологического центра изолировали от окон, никто из пожилых людей не пострадал, рассказала директор геронтологического центра Светлана Синецкая.
— Все живы, здоровы, мы работаем в штатном режиме. Наши подопечные не испугались, были вовремя все они от окон изолированы, — цитирует ее ТАСС.
Коллектив центра самостоятельно обследовал один из корпусов. Для проведения проверки состояния еще двух ждут представителей МЧС.
Директор учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, Вера Плужник сообщила агентству, что после прозвучавших в небе над Воронежем взрывов на дороге на территории учреждения обнаружили два металлических фрагмента. Территорию оградили лентой, потом приехали сотрудники МЧС и забрали обломки ракеты.
ВСУ ударили четырьмя американскими ракетами ATACMS по Воронежу, сообщили 19 ноября в пресс-службе Минобороны России. Обломками уничтоженных ракет повреждения получили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома.