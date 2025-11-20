ТАСС: уголовное дело грозит экс-главе Краснодарского краевого суда

Сейчас экс-глава Краснодарского суда Александр Чернов проживает на Кипре.
Экс-главе Краснодарского краевого суда Александру Чернову грозит уголовное дело. Об этом сообщает источник ТАСС из правоохранительных органов.
«В отношении экс-главы Краснодарского краевого суда Чернова могут возбудить уголовное дело», — сообщают правоохранители. 27 ноября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ может лишить Александра Чернова статуса судьи в отставке. В случае положительного решения он потеряет соответствующие льготы и судейские пенсии.
Однако, по данным СМИ, сейчас экс-судья Чернов находится на Кипре и не планирует возвращаться в Россию. В августе 2025 года, Генпрокуратура подала иск об изъятии активов Чернова на сумму более 13 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин настаивает на уголовном преследовании шести российских судей, заподозренных в коррупции. В их числе: Адам Воитлев (республика Адыгея), Ольга Петрова (Курск), Мухамед Темботов (Нальчик), Валерия Тарасова и Каринэ Голикова (Санкт-Петербург), Вячеслав Круглов (Мордовия).