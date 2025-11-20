Российские туристы застряли на мосту во Вьетнаме из-за сильного наводнения

Ранее Life.ru рассказывал, что число жертв обрушившегося на Филиппины тайфуна «Калмаэги» достигло 224 человек. По данным Управления гражданской обороны республики, пропавшими без вести числятся 109 граждан. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на острове Себу, где стремительные наводнения, вызванные проливными дождями, унесли жизни 158 человек. Суммарное количество пострадавших по всей стране достигло 526 человек, а сотни тысяч филиппинцев были вынуждены экстренно покинуть свои дома в поисках безопасности.