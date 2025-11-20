В Новосибирске хозяйка BMW X3 отсудила почти полмиллиона за ДТП с мотороллером

В Новосибирске водитель BMW X3 отсудила более 400 тысяч за ДТП с мотороллером. ДТП произошло 17 августа 2023 года в Заельцовском районе.
Согласно материалам дела, водитель мотороллера без номеров ехал в крайнем правом ряду, где можно поворачивать только направо. Мужчина нарушил ПДД и выехал на перекресток прямо, где столкнулся с внедорожником.
Удар повредил правые двери, задний бампер, накладку м буксировочную заглушку. Эксперты оценили стоимость ремонта в более чем полмиллиона рублей. Однако водитель внедорожника тоже нарушила ПДД — не уступила дорогу мотороллеру.
В итоге суд определил степень вины каждого — 80% вины было на мотороллере, а 20% на BMW X3. Суд вынес решение в октябре прошлого года, оно вступило в силу и в ноябре 2025 года появилось на сайте суда.
— Взыскать с водителя мотороллера в пользу истца сумму ущерба в размере 403 600 рублей, расходы по оплате юридических услуг, эксперта, госпошлины. Всего более 442 тысяч рублей, — сообщили на сайте суда.