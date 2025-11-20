Пожар на железной дороге парализовал движение десяти поездов

В результате возгорания вагонов на перегоне Шамары — Кордон было зафиксировано задержка десяти пассажирских поездов. Как сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании, движение организовано по изменённому маршруту через станции Чусовская и Нижний Тагил с последующим возвратом на основной маршрут через Екатеринбург и Пермь.
Среди задержанных поездов — № 92 Москва — Северобайкальск, № 70 Москва — Чита, № 146 Санкт-Петербург — Челябинск, № 10 Москва — Владивосток, № 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк, № 78 Москва — Абакан, № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 9 Владивосток — Москва, № 73 Тюмень — Санкт-Петербург и № 69 Чита — Москва.
В ФПК сообщили, что пассажирам оказывается всесторонняя помощь, в вагонах поддерживается комфортная температура.
Ранее россиянам объяснили, как себя вести в случае падения на рельсы в метро.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.