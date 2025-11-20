Пожар на железной дороге парализовал движение десяти поездов

В результате возгорания вагонов на перегоне Шамары — Кордон было зафиксировано задержка десяти пассажирских поездов. Как сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании, движение организовано по изменённому маршруту через станции Чусовская и Нижний Тагил с последующим возвратом на основной маршрут через Екатеринбург и Пермь.